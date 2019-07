Mobiele telefoon van Braziliaanse president Bolsonaro gehackt

Hackers hebben het gemunt op de mobiele telefoon van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Dat maakt het ministerie van Justitie donderdag bekend. Verschillende verdachten zijn opgepakt.

De president is geïnformeerd over de incidenten, die beschouwd worden als een gevaar voor de nationale veiligheid, klinkt het in een statement. Vier mensen zijn opgepakt en zeven huiszoekingsbevelen zijn uitgevaardigd, bericht het nationale persagentschap Agencia Brasil.

De opgepakte personen zouden tot een criminele groep behoren die ervan verdacht wordt minstens 1.000 telefoonlijnen te hebben afgetapt, waaronder die van de minister van Economie Paulo Guedes en de minister van Justitie Sergio Moro.

Begin juni lekte de onderzoekswebsite The Intercept berichten van de twee ministers, waarin duidelijk werd dat Moro partijdig is geweest toen hij als rechter werkte en onderzoek deed naar beschuldigingen van corruptie tegen president Luiz Inacio Lula da Silva.

Lula is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 jaar. Het Braziliaanse Hooggerechtshof kortte die fors in naar 8 jaar en 10 maanden. Moro heeft altijd ontkend iets mis te hebben gedaan.