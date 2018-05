MIVB ontslaat co-oprichter ISLAM-partij

Redouane Ahrouch, een van de gezichten van de omstreden Partij Islam, is ontslagen door de MIVB. Dat bevestigt de Brusselse vervoersmaatschappij.

De Partij Islam komt bij de gemeenteraadsverkiezingen op in 28 gemeenten in Wallonië en Brussel. Begin april kwam de partij in het nieuws met enkele opmerkelijke voorstellen. Zo stelde Redouane Ahrouch, vanuit zijn ervaring als buschauffeur, voor om mannen vooraan en vrouwen achteraan de bus te laten opstappen.

Op die manier zouden handtastelijkheden in de spits moeten worden vermeden. Ahrouch werd vanmorgen ontslagen door de MIVB omdat zijn voorstellen niet overeenstemmen met de waarden van het bedrijf, bevestigt een woordvoerder van de vervoersmaatschappij.

Het feit dat de man zich publiek profileerde als buschauffeur zou verwarring kunnen zaaien tussen zijn eigen opvattingen en die van de onderneming.

