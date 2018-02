Misvormde honden bij Chinese fokkers

Dierenrechtenorganisatie PETA heeft schokkende beelden verspreid van hondenfokkers in China. Op de beelden is te zien hoe de honden leven in erbarmelijke omstandigheden. PETA wil kijkers aanzetten om honden te adopteren in plaats van te kopen.

De video begint met schrijnende beelden van een witte bulldog die mank loopt. De hond lijdt aan heupdysplasie, een aandoening die volgens PETA vaker voorkomt bij fokkers door inteelt.

Verder worden vooral honden getoond in kleine en vaak vuile kooien. De dieren lopen voortdurend rondjes omdat ze niet meer kunnen bewegen.

"Adopt, don't shop"

Volgens PETA Asia Pacific, een regionale afdeling van de dierenrechtenorganisatie, werden de beelden gemaakt bij dertien verschillende fokkers in Shanghai en in de provincies Shandong en Guangdong. Enkele dagen voor het Chinese nieuwjaar, dat het Jaar van de Hond inluidt, wil PETA mensen aanzetten om geen dieren te kopen maar te adopteren. Volgens de organisatie is dat “de enige manier om wreedheden tegen honden te voorkomen”.

Bekijk hier de video (opgelet: schokkende beelden):