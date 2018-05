'Miracle' geboren op reddingsschip

Op de Middellandse Zee is een Afrikaanse vrouw bevallen aan boord van een reddingsschip voor migranten. Het kind, een jongen, kreeg de naam Miracle. De moeder probeerde Europa te bereiken toen ze samen met andere migranten uit zee werd opgevist.

Miracle kwam ter wereld aan boord van het reddingsschip Aquarius. De jongen weegt 2,8 kg en is kerngezond. Ook zijn mama stelt het goed. Haar nationaliteit is niet bekend, maar ze kon vanochtend aan land gaan in Catania, op het eiland Sicilië.

Miracle is dit jaar het eerst kindje dat geboren wordt op de Aquarius, op volle zee. De voorbije jaren waren er al 36 moeders die bevielen op reddingschepen, nadat ze gered werden uit gammele bootjes die hen van Afrika naar Europa moesten brengen, op zoek naar een beter leven.

In het totaal registreerde Italië dit jaar al 10.800 vluchtelingen. In vergelijking met vorig jaar zijn dat er 85 procent minder, omdat Libië bootjes met migranten beter in de gaten houdt en stopt. Maar door het goede weer lijkt de trend zich nu weer te keren.