Minuut stilte voor slachtoffers Luik

Om 13.00 uur werd in de stad Luik een minuut stilte gehouden op de Espace Tivoli, in het centrum van de stad, voor de slachtoffers van de aanslag gisteren. Tal van lokale en politieke verantwoordelijken waren aanwezig, onder meer Waals minister-president Willy Borsus.

Ook de politiecommissariaten in de stad hebben tijdelijk de deuren gesloten. “Om onze collega’s de kans te geven daarbij aanwezig te zijn, zullen de Luikse commissariaten uitzonderlijk gesloten zijn van 12 tot 14 uur”, aldus de politie van Luik. De kantoren aan de Rue de la Régence blijven wel open. “De andere leden van het interventieteam zetten hun werk voort, maar hebben een minuut stilte in acht genomen”, klinkt het.

Ook in Antwerpen werd deze middag een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers in Luik. Bart De Wever, als hoofd van het grootste politiekorps van het land, was daarbij aanwezig. De gebeurtenissen in Luik gingen dan ook als een schokgolf door het Antwerpse korps dat zijn medeleven en solidariteit wilde betuigen. Ook de toevallige passant, die stierf werd hierbij herdacht.