Minutenlang applaus na afscheidsspeech emotionele Merkel

Wie vrijdag Angela Merkel opvolgt als voorzitter van de Duitse conservatieve partij CDU, zal volgens minister van Economie Peter Altmaier niet noodzakelijk de nieuwe bondskanselier worden. Het partijcongres van de CDU is vanmorgen in Hamburg gestart. De christendemocraten zullen beslissen over de opvolging van Angela Merkel, die haar laatste toespraak gaf en een minutenlang applaus kreeg.

"We stemmen vandaag voor een nieuwe partijvoorzitter, we stemmen niet voor een kandidaat-bondskanselier", aldus Altmaier, een bondgenoot van Merkel, op de radio Deutschlandfunk. Hij zei dat de beslissing voor de kandidaat-bondskanselier samen met zusterpartij CSU genomen zal worden een jaar voor de verkiezingen in 2021.

Er zijn drie kandidaten voor het leiderschap van de CDU: Annegret Kramp-Karrenbauer (56), algemeen secretaris van de CDU, Friedrich Merz (63), de vroegere fractievoorzitter van de christendemocraten in het Duitse parlement, en minister van Volksgezondheid Jens Spahn (38). Die laatste zou echter geen kans maken.

Merkel stond meer dan achttien jaar aan de top van de christendemocraten. Ze besliste in oktober zich niet langer kandidaat te stellen voor het CDU-voorzitterschap. "Samen willen we dat onze CDU, als een sterke centrumpartij, haar mandaat naleeft, overtuigingskracht uitstraalt en het juiste aanbod doet voor de toekomst van ons land", zei Merkel bij de start van het partijcongres.