Minstens twee doden na doortocht tyfoon Mangkhut op Filipijnen

Op de Filipijnen zijn bij de doortocht van de tyfoon Mangkhut twee reddingswerkers omgekomen, zo hebben de autoriteiten gemeld. Dat gebeurde tijdens een reddingsoperatie naar aanleiding van enkele aardverschuivingen in de noordelijke regio Cordillera. Volgens de autoriteiten loopt de dodentol mogelijk nog verder op.

De tyfoon is de sterkste die de Filipijnen dit jaar al getroffen heeft. Ze beweegt zich westelijk aan een snelheid van 25 kilometer per uur, naar het zuiden van China of Hongkong.

Hoewel Mangkhut dus in kracht afneemt, versterkt ze de zuidwestelijke moesson, die sterke winden en zware regen veroorzaakt over andere delen van de Filipijnen, zegt het meteorologisch bureau.