Minstens 42 arrestaties tijdens rellen gele hesjes in Parijs

Tijdens de betogingen in Parijs zijn vandaag minstens 42 mensen opgepakt. De ‘Gilets Jaunes’ of ‘gele hesjes’ protesteren vandaag tegen de te hoge brandstofprijzen in Frankrijk. De afgelopen dagen verliepen de protesten soms gewelddadig en dus werden er duizenden politieagenten ingezet. Intussen lopen de rellen uit de hand, de politie moet continu het waterkanon en traangas inzetten. In heel Frankrijk werden al 130 mensen opgepakt. "We moeten voortdurend wegvluchten en schuilen", zegt VTM NIEUWS-journaliste Hannelore Simoens vanuit Parijs.

De rellen beperkten zich niet tot deze namiddag. “Er komen nog altijd honderden, misschien wel duizenden mensen op straat”, zegt VTM NIEUWS-journaliste Hannelore Simoens in Parijs. "En ze gaan er nog even mee door."

Betogers tegen Macron

Dit moest een betoging van gele hesjes zijn tegen het dure leven in Frankrijk, maar onder hen mengen zich honderden amokmakers. Ze bestoken de politie met projectielen. "We willen dat Macron uit Frankrijk vertrekt. We zijn het beu met hem. Het is niet meer mogelijk. En wat denk je nu van dit alles? Het zij zo. Het is zoals in mei 1968, het is de revolutie. Als er geen evolutie is, is er geen verandering", klinkt het bij de betogers.

Macron zwijgt

Van de Franse president Emmanuel Macron is intussen nog geen reactie op de rellen gekomen. Hij zal dat naar verluidt pas dinsdag doen.

Vanuit de Franse regering wijzen ze met een beschuldigende vinger naar elkaar om de rellen te verklaren. Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner zegt bijvoorbeeld over Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National dat het in Parijs door haar fout liep, omdat ze manifestanten opriep om naar de Champs-Elysées te gaan. "We zien dat het vooral extreemrechts is die vandaag betoogt." Al lijkt het ter plaatse om verschillende groeperingen te gaan, aldus VTM NIEUWS-journaliste Hannelore Simoens ter plaatse.

