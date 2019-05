Minstens 27 gewonden bij nieuwe rellen in Venezuela

Minstens 27 mensen zijn gisteren gewond geraakt in Venezuela bij het geweld tussen de ordediensten en de manifestanten die oppositieleider Juan Guaido steunen. Eén slachtoffer werd geraakt door een kogel, maakten de lokale diensten bekend.

De schermutselingen begonnen in de late ochtend aan de militaire basis La Carlota, in het oosten van Caracas, toen demonstranten de snelweg probeerden te blokkeren. De protestanten gooiden stenen en molotovcocktails naar leden van de Boliviaanse Nationale Garde (GNB). De veiligheidstroepen vuurden daarop traangas op de menigte af.

Een paar honderd meter verderop demonstreerden enkele duizenden mensen tegen president Nicolas Maduro na een oproep van Guaido. Naar aanleiding van 1 mei riep de oppositieleider op tot de "grootste manifestatie in de geschiedenis van Venezuela" om Maduro van de macht te verdrijven.

Het was vanop dezelfde basis dat Guaido dinsdag opriep tot een militaire coup. Die mislukte, maar de schermutselingen bleven doorgaan. Dinsdag vielen er bij de rellen in de Venezolaanse hoofdstad minstens 69 gewonden.

De protesten in Venezuela blijven maar duren, zeker nadat oppositieleider Guaido eerder deze week opriep om de definitieve eindstrijd tegen Maduro in te zetten. Volgens de VS stond Maduro trouwens op het punt op effectief te vertrekken, maar heeft Rusland hem omgepraat.