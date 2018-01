Minstens 25 doden bij buscrash in Peru

Bij een zwaar busongeval zo’n 45 kilometer ten noorden van de Peruviaanse hoofdstad Lima hebben minstens 25 mensen het leven gelaten. De dertig andere passagiers zijn gekwetst, zeven onder hen hebben zware verwondingen.

De bus raakte van de weg in wat de ‘bocht des duivels’ wordt genoemd langs de kustweg Pasamayo, zo’n 45 kilometer ten noorden van Lima. “Het aantal overledenen loopt op tot 25”, zegt Dino Escudero, chef van de politie van Carreteras. De bus was van Huacho in de provincie Huaura naar Lima onderweg met 57 passagiers, één chauffeur en een reisbegeleider.

Helikopters

Vrijwillige brandweermannen, leden van de Nationale Politie, de marine en het Ministerie voor Gezondheidszorg zijn bij de reddingsactie betrokken. Er vliegen verschillende helikopters brond. Het ongeval zou een gevolg zijn van een aanrijding van de bus met een vrachtwagen met oplegger. Daarop is de bus zo’n 160 meter diep gevallen op een stuk rotsen vlak naast de Stille Oceaan.

Volgens de politie kan het aantal dodelijke slachtoffers nog oplopen. Momenteel zijn de reddingsdiensten met speciale werktuigen de resterende stukken van de bus aan het onderzoeken en ontmantelen.

Zeven mensen werden met zware verwondingen naar het ziekenhuis in Callao overgebracht. Op Twitter verschijnen verschillende foto's en filmpjes van de plaats van het ongeval.

#URGENTE ► Accidente en #Pasamayo: al menos 25 muertos tras caída de bus en abismo https://t.co/YciQRcEwad pic.twitter.com/X7BYb4ZH7J — Diario Correo (@diariocorreo) 2 januari 2018