Een brand in een hotel in de stad Harbin, in het noordoosten van China, heeft vandaag al minstens aan achttien mensen het leven gekost. Dat meldt het Chinese persagentschap Xinhua.

De brand brak uit in de nacht van vrijdag op zaterdag in een hotel van vier verdiepingen. Meer dan honderd brandweerlui en militairen vochten vier uur lang tegen de vlammen. Het is nog niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt.

Vanochtend werden al achttien dodelijke slachtoffers geteld, aldus de lokale brandweer.