Minstens 17 Spaanse baby’s met ‘weerwolfsyndroom’ door besmet medicijn

Aan de Costa del Sol, de zuidkust van Spanje, zijn er al minstens 17 baby’s getroffen door het ‘weerwolfsyndroom’. Die ziekte wordt gekenmerkt door overmatige haargroei over het hele lichaam. De baby’s kregen de aandoening door het innemen van het medicijn Omeprazol dat besmet raakte met een middel tegen haaruitval.

De 17 zuigelingen kregen de uiterst zeldzame aandoening Hypertrichosis , beter gekend als het ‘weerwolfsyndroom’, na het innemen van Omezaprol. Uit onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat het geneesmiddel tegen darmproblemen en reflux besmet raakte met Minoxidil, een middel dat gebruikt wordt bij het behandelen van alopecia en andere vormen van haaruitval. Vermoedelijk raakte het medicijn al besmet bij een distributeur in India en kwam het zo bij minstens 23 apotheken in het zuiden van Spanje terecht.

Uit de handel

Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid haalde vorige maand al een deel van de medicijnen van de markt toen de eerste 13 gevallen werden gemeld. Begin deze maand bleken er nog eens vier baby’s getroffen te zijn, waarop er nog een aantal partijen van de medicijnen uit de rekken werden gehaald. In totaal zijn er al 50 leveringen teruggeroepen. Ook de vergunning van Farma-Química Sur is ingetrokken en het bedrijf mag geen geneesmiddelen meer produceren, importeren of distribueren. Er loopt ook een onderzoek naar de betrokkenen en men gaat na of er nog andere getroffen baby’s zijn.

Het Spaanse ministerie stelt de ouders gerust, volgens de dokter verdwijnen de symptomen zodra de kinderen een ander geneesmiddel beginnen in te nemen. Ze roepen Spaanse ouders wel op om hun baby’s in de gaten te houden want ze vermoeden dat er nog gevallen bekend zullen raken. Volwassen hoeven zich geen zorgen te maken, zij zouden niet getroffen kunnen worden.

Getroffen baby’s

De dochter van Amaya en Daniel is één van de kinderen met het syndroom. “Eerst kwam er een snor op haar gezicht, daarna kwam overal haar. Op haar rug van boven tot beneden, op haar vingers, haar benen, haar gezicht, haar schouders.... Het nam geleidelijk en onophoudelijk toe”, vertellen de ouders in de Spaanse krant El Español. Het duurde lang voor de dokters de oorzaak van de overdreven haargroei konden vinden. De artsen vroegen naar ziektes in de familie, namen testen af, maar vonden niets. Intussen bleef overal haar groeien.

Uiteindelijk vroeg hun arts raad bij een endocrinoloog in het ziekenhuis. Ook hij had recent enkele patiënten gehad die op dat van de dochter van Amaya en Daniel leken. De getroffen baby’s kwamen allemaal uit dezelfde regio en namen allen Omeprazol. Zo kon men de link leggen met het medicijn tegen reflux en darmproblemen.

Bezorgd

De medicijnen werden reeds uit de handel genomen, maar voor Amaya en Daniel stopt het daar niet. Volgens hen lijdt het meisje nog steeds onder de gevolgen. Hoewel de dokters garandeerden dat de symptomen vanzelf zouden oplossen, zien de ouders daar nog niets van. Het haar lijkt niet meer toe te nemen, maar het meisje heeft toch nog steeds extreem veel haar over haar hele lichaam, aldus de ouders. Ze maken zich ook zorgen over de eventuele gevolgen op lange termijn.