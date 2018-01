Minder snoepen? Slaap 20 minuten meer

Wie twintig minuten meer slaapt, zou minder zin hebben in zoetigheden. Dat schrijft Het Nieuwsblad en blijkt uit een studie van een team wetenschappers aan het gerenommeerde King's College in Londen. Onderzoekers voerden een aantal testen uit bij mensen die minder dan zeven uur slapen per nacht.

“We hebben een groep van 42 proefpersonen getraind om elke nacht zo’n twintig minuten meer te slapen”, zegt Wendy Hall, onderzoeker en professor voedingswetenschappen. Uit die test bleek dat de proefpersonen beter neen konden zeggen tegen zoetigheden.

”Na een maand bleek dat de proefpersonen gemiddeld zo’n tien gram minder toegevoegde suikers consumeerden. Dat komt neer op een derde van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid."