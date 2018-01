Minder ongevallen op skipistes

Er waren deze kerstvakantie minder ongevallen op de skipistes. Reisbijstandsorganisatie VAB noteerde een daling met 31 procent. Vooral tijdens de tweede week waren er minder ongevallen, omdat veel wintersporters vaak gewoon de piste niet op konden door zware sneeuwstormen. In Frankrijk werd zelfs aangeraden om binnen te blijven.

De rit naar de ski-oorden was voor veel wintersporters ook al geen pretje. Door sneeuw op de route steeg het aantal ongevallen en auto's die zich vastreden in de sneeuw en/of modder met 57 procent, aldus VAB. De reisbijstandsorganisatie opende dertien procent meer dossiers voor autopech. Die stijging heeft vooral te maken met de moeilijke rij-omstandigheden tijdens het wisselweekend in de kerstvakantie.

Startproblemen

Er kwamen zestien procent meer oproepen binnen voor startproblemen, vooral voor terugkerende wintersporters, die de wagen een hele week aan de kant hadden laten staan. Touring moest volgens voorlopige cijfers vier procent meer technische interventies wegens pannes uitvoeren. De medische tussenkomsten stegen met zes procent. De mobiliteitsorganisatie kreeg in totaal ongeveer vijftien procent meer oproepen.

Opnieuw sneeuwval

Terugkerende wintersporters vanuit Frankrijk mogen zich komend weekend trouwens aan verkeersproblemen verwachten op de lokale wegen vanuit de skigebieden. Morgennamiddag en zondag wordt opnieuw sneeuwval voorspeld.