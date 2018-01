Miljoenen buit bij overval op Ritz-hotel

Vijf personen hebben de vitrines ingeslagen van de juwelierszaak in het Ritz-hotel in Parijs, op de beroemde place Vendôme. Dat berichten verschillende Franse media. Er is voor enkele miljoenen euro aan juwelen buitgemaakt, zo is uit politiebron vernomen.

Gewapend met bijlen drongen ze binnen in het vijfsterrenhotel. Ze hadden het gemunt op de juwelierszaak, waar ze de vitrines stuksloegen. Lokale politieploegen konden drie overvallers oppakken. Twee anderen konden ontkomen met een scooter.

De buit wordt geschat op "enkele miljoenen euro", aldus een politiebron. Volgens sommige bronnen gingen de overvallers met 4,5 miljoen euro aan de haal.

De overval gebeurde rond 18.30 uur. Volgens Le Figaro, op gezag van de politieprefectuur, vielen er geen gewonden.