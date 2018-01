"Mijn nucleaire knop is veel groter"

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die in zijn nieuwjaarsboodschap had gezegd dat de knop om nucleaire wapens te lanceren zich altijd op zijn bureau bevindt, van repliek gediend. "Kan iemand van zijn verarmde en hongerlijdende regime hem alstublieft inlichten dat ik ook een nucleaire knop heb, maar die is veel groter en veel krachtiger dan die van hem, en die van mij werkt!", zegt hij op Twitter.

In zijn nieuwjaarsboodschap van maandag zei Kim Jong-un ook dat hij de relatie tussen Noord- en Zuid-Korea wil verbeteren voor de start van de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. "De relatie tussen beide landen zit op een dieptepunt. We kunnen dit jaar voor een ommekeer zorgen in onze nationale geschiedenis", luidde het.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!