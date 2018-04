Miguel Diaz-Canel enige kandidaat om Castro op te volgen

In Cuba is Miguel Diaz-Canel de enige kandidaat om president Raul Castro op te volgen. Vandaag werd hij door het parlement, zoals verwacht, voorgedragen. Morgen volgen de verkiezingen door de parlementsleden, maar het lijdt geen twijfel dat de 57-jarige Diaz-Canel die zal winnen en dat hij de eerste Cubaanse president in zes decennia wordt die niet 'Castro' heet.

Hoewel Diaz-Canel behoort tot de post-revolutionaire generatie, wordt hij gezien als een man van het regime, een trouwe communist die geduldig opklom in de partijgeledingen. Er gold consensus om hem te verkiezen tot opvolger van Castro.

Met Diaz-Canel komt een jongere generatie leiders aan de macht, die de bebaarde guerrilla's vervangen die werden aangevoerd door Raul Castro's broer Fidel. Zij wierpen tijdens de revolutie van 1959 het regime van de corrupte dictator Fulgencio Batista omver.

Raul Castro nam tijdelijk de macht over toen de gezondheidstoestand van zijn broer in 2006 verslechterde, maar in 2008 werd hij president. Acht jaar later stierf Fidel op 90-jarige leeftijd.

"Ik kan me geen breuken in ons land voorstellen. Ik denk dat er vooral continuïteit moet zijn", zei de politicus, die bekendstaat als pragmaticus, vorig jaar. Sinds 2013 is de man de nummer twee van het regime.

Diaz-Canel is tot nu nog altijd eerste vicepresident. In die functie zal hij naar alle waarschijnlijkheid opgevolgd worden door de 72-jarige vakbondsleider Salvador Valdes Mesa.