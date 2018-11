Migrantenkaravaan van 65.000 mensen in VS: wat is er aan de hand?

6.500 Centraal- en Zuid-Amerikaanse vluchtelingen zijn onderweg naar de VS. De groep is een paar weken geleden in Honduras en Guatemala vertrokken en trekt nu door Mexico. Ze zijn op zoek naar asiel en bescherming.

De karavaan is gestart op 12 oktober in San Pedro Sula (Honduras), met zo'n tweehonderd mensen. De groep groeide snel en trok door Guatemala via Tapachula naar Mexico. Van daaruit ging de tocht richting Mexico City, waar de migranten net een week hebben gezeten. Het doel van de karavaan is Tijuana te bereiken, vlakbij San Diego in California. De groep moet daarvoor nog zo'n 2.500 kilometer afleggen en vermijdt daarbij het noordoosten van Mexico, omdat het daar te onveilig is.

Intussen bestaat de groep uit zo'n 6.500 mensen, onder wie veel gezinnen. Ze zijn op zoek naar asiel en bescherming in Amerika. Bescherming krijgen, moet lukken. Maar asiel krijgen is een ander verhaal. Gezinnen met kinderen bijvoorbeeld komen heel snel vrij uit detentiecentra en wachten dan tot hun asielaanvraag wordt behandeld. Dat kan echter maanden of jaren duren omdat ze met zoveel zijn. Vorig jaar waren er bijna 120.000 asielaanvragen, vier keer zoveel als in 2014. Op dit moment zijn er 750.000 lopende asielprocedures, een record. Asiel krijgen is een ander verhaal, slechts één op de tien van de mensen uit centraal-Amerika krijgt uiteindelijk asiel. De meesten duiken onder en blijven illegaal in het land.

Lees ook: