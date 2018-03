"Migrant naar laatste doorreisland terugsturen"

De Nederlandse regering wil asielzoekers ontmoedigen om door te reizen binnen Europa door hen terug te sturen naar het laatste doorreisland, België of Duitsland. Daarover moeten binnen de Europese Unie (EU) afspraken worden gemaakt, stelt staatssecretaris Mark Harbers in de Volkskrant, die het plan nog verder uitwerkt.

Harbers wijst op het Europese Dublin-akkoord, waarin is besloten dat een vluchteling asiel moet aanvragen in het eerste land waar hij aankomt. "Dat doet hij vaak niet, omdat hij naar Nederland of Zweden wil."

Schiphol

Ook het terugsturen lukt volgens Harbers lang niet altijd. "Wat we wel weten: als je niet via Schiphol of een van de havens naar hier bent gekomen, en dat zijn er maar weinig, ben je via Duitsland of België gereisd."

"Wij zeggen in het regeerakkoord: als een asielzoeker bij de grens wordt tegengehouden, wordt hij overgedragen aan Duitsland of België", aldus Harbers, die vandaag zijn aanpak van het migratievraagstuk presenteert. Die landen moeten op hun beurt asielzoekers overdragen. "Als een asielzoeker weet dat de EU zo werkt, ontmoedigt dat doorreizen."