Midterms: Democraten heroveren Huis van Afgevaardigden

Na de midterms van dinsdag behouden de Republikeinen hun meerderheid in de Senaat, terwijl het Huis van Afgevaardigden naar de Democraten gaat. Dat hebben verschillende Amerikaanse media verklaard op basis van exitpolls.

Rond 04.30 uur Belgische tijd hadden de Republikeinen volgens CNN de nodige vijftig Senaatszitjes veroverd om een meerderheid in de Senaat te verzekeren. Het is enkel nog wachten hoe groot de Republikeinse meerderheid zal worden. Vandaag is die erg nipt: 51 tegen 49. De Democraten hebben al twee zetels verloren aan de GOP: die van North Dakota en die van Indiana.

Om de meerderheid in het Huis te veroveren, moesten de Democraten 23 zetels van de Republikeinen afsnoepen. Rond 04.30 uur was dat al met 14 zetels gebeurd, wat voor verschillende media voldoende was om te concluderen dat de Democraten een meerderheid zullen veroveren.