Michelle Obama openhartig over miskraam en IVF

De voormalige First Lady Michelle Obama heeft een heel persoonlijk interview gegeven op de Amerikaanse nieuwszender ABC. Daarin vertelt ze voor het eerst over de moeilijkheden die zij en haar man, ex-president Barack Obama, ondervonden om kinderen te krijgen. Ze kreeg een miskraam en hun dochters zijn via IVF geboren. Michelle Obama wil hiermee het taboe doorbreken dat daarover nog altijd heerst.

Michelle Obama, die op haar 34ste aan kinderen wil beginnen, had moeilijkheden om op een natuurlijke manier zwanger te worden. “De biologische klok bestaat echt want de productie van eicellen is beperkt. We moesten IVF doen”, vertelt ze. Ze wordt zwanger, maar kreeg ook een miskraam. Daarover is de voormalige First Lady bijzonder openhartig: “Ik voelde me verloren en alleen. Het was alsof ik gefaald had.”

Therapie

Ook aan haar relatie met Barack Obama moet Michelle blijven werken. In moeilijke tijden volgen ze zelfs relatietherapie. Ze raadt anderen aan om hetzelfde te doen. “Te veel jonge koppels die problemen hebben, denken dat er iets mis is met hen. Ik wil dat ze weten dat Michelle en Barack Obama, werken aan hun huwelijk en we zoeken hulp als we dat nodig hebben”, aldus Michelle Obama.

Michelle Obama doet haar verhaal naar aanleiding van haar autobiografie ‘Becoming’ die volgende week verschijnt.