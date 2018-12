Michel sluit zich straks aan bij VN-migratiepact

In de Marokkaanse stad Marrakesh stemt premier Charles Michel straks in met het Global Compact for Migration van de Verenigde Naties, intussen genoegzaam bekend als het VN-migratiepact. Dat akkoord verliep allerminst zonder slag of stoot: het kostte de premier zijn meerderheid. Het alternatief was internationaal afgaan.

In de VN-verklaring worden niet-bindende afspraken gemaakt, onder meer om migratie zo ordentelijk mogelijk te laten verlopen en mensensmokkel tegen te gaan. De onderhandelingen over de tekst gingen in 2016 van start. Twee jaar lang kraaide er nauwelijks een haan naar. In september verklaarde de premier tijdens de Algemene Vergadering in New York nog stellig dat ons land zich achter het akkoord zou scharen.

"Mijn land zal in ­december in Marrakesh het globale pact over de migratie tekenen. Deze tekst vormt een grote vooruitgang (...) en levert een belangrijke hefboom voor een georganiseerde en bemeesterde sturing van de internationale mobiliteit", stelde de premier toen. Ook vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) kondigde enthousiast aan het pact te zullen ondertekenen.

De val

Maar enkele weken later bleek de goedkeuring van de tekst toch niet zo rimpelloos te passeren. N-VA kondigde aan fundamentele bezwaren te hebben met de tekst. Het vervolg is intussen geschiedenis. Na wekenlang oplopende spanning viel zaterdagavond het doek in de Wetstraat.

De premier gaat naar Marrakesh en de N-VA gaat naar de uitgang. Meteen houdt de eerste minister de belofte die hij in New York maakte. "Een woord is een woord", benadrukte hij de voorbije week meer dan eens.

Michel spreekt

De activiteiten in Marrakesh gaan omstreeks 08.30 uur van start en lopen tot vanavond. Bedoeling is dat de deelnemende landen hun politiek engagement betuigen. Een stemming is op zich niet voorzien, tenzij een land daarom verzoekt.

Premier Michel, die vanavond opnieuw het vliegtuig richting Brussel opstapt, houdt mogelijk ook een tussenkomst. Binnenkort staat de officiële goedkeuring geprogrammeerd tijdens de algemene vergadering van de VN in New York.

