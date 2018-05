Michel praat met May over douane-unie

Premier Charles Michel vindt dat de Britten bij de Europese douane-unie moeten blijven na de brexit, zodat er geen invoerheffingen en controles moeten komen voor goederen die verhandeld worden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Dat zei de premier Michel bij een bezoek aan de Britse premier May in Londen. De douane-unie zorgt voor discussie bij de Britse onderhandelaars.

Binnen tien maanden is de brexit een feit en volgende maand komt de Britse regering met een plan over hoe ze de toekomstige handelsrelatie met de EU zien. Voorlopig bestaat er dus nog de grootste onzekerheid over.

"De bedrijven in Groot-Brittannië en Europa hebben nood aan stabiliteit, duidelijkheid en rechtszekerheid. Het is de verantwoordelijkheid van de Europese leiders, maar ook van de Britse om duidelijkheid te scheppen", zegt premier Michel. "Dit heeft effect op jobs en investeringen in België, maar ook in het Verenigd Koninkrijk."

Overgangsperiode

De Europese Unie en Groot-Brittannië moeten ten laatste in de herfst een akkoord bereiken over de voorwaarden van de Britse terugtrekking en een overgangsperiode tot 2020. Tegen dan willen beide partijen het ook eens raken over een politieke verklaring die de blik werpt op de toekomstige relaties tussen Groot-Brittannië en het vasteland.

Verzekeraar

Voor hij langsging bij Theresa May, bezocht premier Michel ook de Britse verzekeraar Lloyd’s of London. Naar aanleiding van het Britse vertrek uit de Europese Unie besloot de grootste verzekeringsmarkt ter wereld een dochtermaatschappij op te richten in Brussel. Uitgerekend vandaag ontving de onderneming overigens haar licentie van de Nationale Bank.

"De keuze van Lloyd's voor Brussel bewijst dat België aantrekkelijk is en dat het regeringswerk resultaat oplevert", onderstreepte Michel. Het is volgens de eerste minister ook "een signaal voor andere bedrijven die momenteel naar de Europese Unie en naar België kijken" om aanwezig te blijven op de Europese eenheidsmarkt na het vertrek van de Britten.