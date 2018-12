Michel op Twitter: "Fransen nogmaals getroffen door lafheid"

De Belgische eerste minister Charles Michel heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers van de schietpartij in de Franse stad Straatsburg. "Al mijn steun aan onze Franse vrienden, die nogmaals werden getroffen door gruwel en lafheid", schreef de premier in de nacht van dinsdag op woensdag op de microblogsite Twitter. "Mijn gedachten gaan naar de slachtoffers en hun naasten."

Tout mon soutien à nos amis français frappés une fois encore par l’horreur et la lâcheté. Mes pensées pour les victimes et leurs proches #StrasbourgAttack — Charles Michel (@CharlesMichel) 12 december 2018

Eerder had ook al minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zijn medeleven getweet. "Mijn gedachten zijn bij de families en vrienden van de slachtoffers van de schietpartij in Straatsburg en bij de gewonden", aldus Reynders. "We zijn solidair met de Fransen."

mijn gedachten zijn bij de families en vrienden van de slachtoffers van de schietpartij in #Straatsburg en bij de gewonden. we zijn solidair met de Fransen — didier reynders (@dreynders) 11 december 2018

Bij de schietpartij op een kerstmarkt vielen zeker drie doden en een tiental gewonden. De dader, die gewond zou zijn, is nog voortvluchtig. Het Franse gerecht gaat uit van een terroristische aanslag.

Bij Buitenlandse Zaken kon nog geen informatie verkregen worden over eventuele Belgische slachtoffers.