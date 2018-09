Michel ontmoet Rohani: "Moeten wij altijd 100% de VS volgen?"

Luttele uren nadat de Amerikaanse president Donald Trump vanop het podium van de Verenigde Naties een oproep tot een wereldwijd isolement van Iran heeft gelanceerd, heeft premier Charles Michel in New York een onderhoud gehad met president Hassan Rohani. "Moeten wij altijd honderd procent de Verenigde Staten volgen, zelfs tegen onze eigen visie en belangen in?"

"We zijn niet naïef. We weten dat Iran een rol in de regio speelt die niet altijd positief is", zegt hij achteraf tegen VTM NIEUWS. "Maar we weten tegelijkertijd dat een akkoord met Iran de enige manier is om een diplomatiek kanaal te houden voor de-escalatie om het niveau van risico’s te verminderen."

De Verenigde Staten stapten eerder dit jaar uit het nucleaire akkoord en de Amerikaanse president Donald Trump riep gisteren iedereen op om de banden met Iran door te knippen. Michel erkent dat de Amerikaanse druk hoog is, maar vindt niet dat Europa moet zwichten.

"Moeten we altijd 100 procent Amerika volgen? Zelfs tegen onze eigen visie, onze eigen geopolitieke strategie en tegen onze eigen economische belangen?", vraagt hij zich af. "Wij hebben economische belangen, er zijn potentiële contracten voor Europese en Belgische bedrijven. Moeten we aanvaarden dat Amerika voor Europa zou beslissen? In mijn ogen moeten we vanuit Europa onze eigen keuze maken."