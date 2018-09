Michel had “openhartig” gesprek met Erdogan

Premier Charles Michel heeft op de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York een lang gesprek gehad met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. "Het was veel openhartiger dan ik had verwacht", zei de premier na afloop, maar "we denken dat het nodig is om meer dialoog te hebben en op een aantal punten een betere samenwerking te hebben".

Michel kwam gisteren aan in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en had onmiddellijk een meer dan een uur durend gesprek met Erdogan. Ze hadden het over verschillende hete hangijzers: van de geopolitieke rol van Turkije in de regio en de strijd tegen het terrorisme over de samenwerking rond migratie tot de relaties met de Europese Unie, en de stand van de rechtsstaat en de persvrijheid in Turkije.

Meer dialoog

"Het was veel openhartiger dan ik had verwacht, maar het was nodig om een open en eerlijk gesprek te hebben, zonder te diplomatisch te zijn", zei Michel. België en Turkije zijn het op vele punten niet eens, maar op één punt was er volgens de eerste minister wel eensgezindheid. "We denken dat het nodig is om meer dialoog te hebben en alles te doen om op bepaalde punten een betere samenwerking te hebben."

Migratie

Turkije blijft nu eenmaal een buurland van Europa, onderstreepte Michel, en het land zal ook de komende jaren een belangrijke gesprekspartner zijn, op domeinen als migratie en de bestrijding van terrorisme en als het gaat om de stabiliteit in de regio. Zo sprak de premier met Erdogan af om het bilaterale overleg over veiligheid en justitie, en de uitwisseling van gegevens in de strijd tegen terrorisme een nieuwe impuls te geven.

Niet doof of blind

Een betere samenwerking met Ankara betekent evenwel niet "dat we doof of blind moeten zijn", zei Michel. "Ik heb duidelijk gemaakt dat de principes van de democratie, de rechtsstaat en de vrijheid van de pers bij ons in België fundamentele waarden zijn." Ook over de toekomst was Michel naar eigen zeggen heel open. "Vandaag is een toetredingsproces tot de Europese Unie niet realistisch. Wat nodig is, is een strategische samenwerking".

Het Turkije van Erdogan kwam de voorbije jaren regelmatig in aanvaring met Europa. Zo vindt de Turkse president dat Europese landen de ernst van de mislukte coup van 2016 niet volledig vatten en harder moeten optreden tegen aanhangers van zijn rivaal Fethullah Gülen en de Koerdische PKK. Maar op een moment dat de relaties met Washington verzuren en de Turkse lira in vrije val is, wil Erdogan de politieke en economische banden aanhalen. Zo brengt hij na zijn reis naar New York een staatsbezoek aan Duitsland.