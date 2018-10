Mexico zet zich schrap voor orkaan Willa

Orkaan Willa, die momenteel over de Grote Oceaan raast, is in kracht toegenomen tot categorie 5 (op een schaal van 5). In en rond de storm worden windsnelheden gemeten tot 260 kilometer per uur. Mexico zet zich schrap.

Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) heeft het over “een extreem gevaarlijke” storm. Het NHC verwacht dat de orkaan, die nu 360 kilometer van de kust ligt, dinsdagmiddag of -avond lokale tijd in het midden van Mexico aan land gaat. Mogelijk worden gebieden die door veel toeristen worden bezocht, getroffen. De kracht is “potentieel dodelijk”, waarschuwt het NHC.

Naast de mogelijk verwoestende en levensgevaarlijke wind, waarschuwt het NHC ook voor grote hoeveelheden neerslag tot mogelijk 380 millimeter op plaatsen langs de Mexicaanse zuidwestkust. De Mexicaanse regering heeft een grote zone, van het Playa Pérula tot Bahia Tepehuayas, onder verhoogd toezicht geplaatst.

Na Willa is trouwens nog een tropische storm onderweg: Vicente, die zich ten zuidoosten van Acapulco bevindt. Die is wel minder krachtig, met windsnelheden tot 85 kilometer per uur, en zou mogelijk nog verder afzwakken.