Mexico slaat terug: "Met muur los je niets op"

De kandidaten voor de Mexicaanse presidentsverkiezingen zijn gisteren aan hun campagne begonnen met een reactie op de scherpe uitval van de Amerikaanse president Donald Trump. Die beschuldigde Mexico ervan dat het "zeer weinig" deed om te verhinderen dat migranten naar de Verenigde Staten reizen. "Met muren of geweld ga je geen sociale problemen of veiligheidskwesties oplossen", klinkt het.

De linkse kandidaat Andres Manuel Lopez Obrador, de huidige nummer één in de peilingen, zei in Ciudad Juarez, aan de grens met de staat Texas, dat hij respect eist voor de Mexicanen. "Noch Mexico, noch zijn volk gaat de boksbal spelen van een buitenlandse regering", zei de kandidaat, tijdens zijn eerst officiële campagnemeeting voor de presidentsverkiezingen van 1 juli. "Met muren of geweld ga je geen sociale problemen of veiligheidskwesties oplossen."

Neerbuigende houding

De voormalige burgemeester van Mexico sloot de mogelijkheid niet uit dat hij Trump op andere gedachten zou proberen brengen "over zijn verkeerde buitenlandse politiek, en vooral zijn neerbuigende houding tegenover de Mexicanen".

Gedeelde verantwoordelijkheid

Ricardo Anaya, die een coalitie leidt van rechtse en linkse partijen, eiste vastberadenheid en waardigheid na de nieuwe verklaringen van Trump. "We hebben nood aan een nieuwe relatie met een gedeelde verantwoordelijkheid en wederzijds respect", zei Anaya in San Juan de los Lagos, in de westelijke staat Jalisco, waar hij zijn campagnen lanceerde.

De jonge kandidaat van 39, die momenteel tweede ligt in de peilingen, zei dat de migratiekwestie Mexico evenveel bezighoudt als de VS. Hij wees ook op de verantwoordelijkheid van de VS inzake wapenhandel. "Tachtig procent van de wapens waarmee onze inwoners worden omgebracht, komen uit de VS."

Mexico doet weinig

Eerder op de dag was Trump - via Twitter uiteraard - scherp uitgevallen tegen het zuidelijke buurland. "Mexico doet heel weinig, misschien zelfs niets, om te verhinderen dat mensen Mexico binnenkomen via de zuidelijke grens, en nadien de VS", schreef Trump. "Mexico moet de stroom van drugs en mensen stoppen, of ik houd hun melkkoeien tegen, NAFTA (het vrijhandelsakkoord tussen de VS, Canada en Mexico, nvdr). Muur nodig! " aldus de president van de VS.