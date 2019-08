In Mexico is het wereldrecord volksdans gebroken

Het Guinness Book of Records heeft er een nieuw record bij. In de Mexicaanse stad Guadalajara dansten gisteren maar liefst 882 mensen op het ritme van mariachi-muziek: goed voor de grootste volksdans ter wereld.

Het nieuwe record werd gevestigd op de Internationale Mariachi-bijeenkomst in Guadalajara, waar ook het vorige record werd gebroken, met 457 deelnemers in 2011. "Er werd rekening gehouden met twee belangrijke aspecten. Ten eerste dat alle deelnemers minstens vijf minuten zonder onderbreking en zonder het testgebied te verlaten dansen, en dat ze een choreografie volgen. Daar hebben we de kostuums aan toegevoegd", zei Carlos Tapia, vertegenwoordiger van het Guinness Book of Records.

De dansers, hoofdzakelijk afkomstig van volksdansscholen, gaven rendez-vous op het zonovergoten Plaza de la Liberación in het historische centrum van Guadalajara, de hoofdstad van de staat Jalisco. "Het vorige record was ook van ons. Dat bewijst dat onze tradities onder jongeren worden voortgezet", zegt Xavier Orendain, voorzitter van de Kamer van Koophandel van Guadalajara, organisator van het evenement, aan de pers.

De mannen dansten op mariachi-liedjes in de traditionele 'charro'-kostuums -gebruikt voor de charreria, een sport van Mexicaanse veehouderijgemeenschappen uit de 16e eeuw- met Mexicaanse borduursels, hoeden en hoeden en laarzen. De vrouwen droegen veelkleurige jurken en hun kapsels waren verweven met linten.