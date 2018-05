Meters sneeuw in Zuid-Frankrijk ... in mei

Ongewone taferelen in Zuid-Frankrijk, toch voor de maand mei. In vier departementen is code oranje afgekondigd en gewaarschuwd voor felle sneeuwval. In sommige streken viel er al meer dan een halve meter en zijn wegen afgesloten. De sneeuw wordt veroorzaakt door een koudefront. Opvallend: terwijl het bibberen geblazen is in Frankrijk, baadt Scandinavië in de zon.

Deze maand werden er al twee dagen kouderecords gebroken voor de maand mei. In de Zuid-Franse stad Nîmes bedroeg de maximumtemperatuur gisterenochtend amper 8,6 graden Celcius. Eergisteren sneeuwde het ook overvloedig boven de Pyreneeën.

Toeval of niet, sinds vrijdag en nog tot dinsdag zijn het de dagen van de zogenaamde IJsheiligen.

Tot 25 graden op poolcirkel

Opvallend is dat terwijl het sneeuwt in Zuid-Frankrijk, Noord-Europa dezer dagen een bijzonder warme periode beleeft. In de Finse stad Rovaniemi, de hoofdplaats van Lapland op de poolcirkel, werd het dit weekend tot 25 graden warm, met dank aan een lokaal hogedrukgebied. De normale maximumtemperatuur bedraagt er in mei amper 11 graden.