Met dit vlot probeerde vluchteling in Engeland te geraken

Reddingswerkers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) hebben zondagochtend voor de kust van het Nederlandse IJmuiden een 26-jarige man uit Eritrea uit zee gehaald. Hij probeerde op een zelfgemaakt vlot de oversteek naar Engeland te maken. Het vlot was opgemerkt vanaf een vissersschip, vlak voor de haven van IJmuiden.

Het vlot was gemaakt van smalle boomstammen, lege flessen en jerrycans. Het geheel was met touw aan elkaar geknoopt. De man was voorzien van wat eten en drinken.

Volgens een woordvoerder van de KNRM dreef het vlot in de aanvaarroute voor de Amsterdamse haven, waar grote schepen passeren. De kans dat het vlot zou worden overvaren was aanzienlijk. De man op het vlot wilde de ebstroom benutten om op volle zee te geraken. Het vlot had geen aandrijving en was dus geheel afhankelijk van de stroming en de wind.

De man is waarschijnlijk bij IJmuiden de zee op gegaan. Er viel voor de KNRM niet of nauwelijks met hem te communiceren. De reddingsdienst heeft de man overgedragen aan de politie.