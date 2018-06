Met de auto op vakantie? Enkele opmerkelijke regels

Wie deze zomer met de auto op vakantie gaat, kan maar beter goed voorbereid zijn. Heel wat bestuurders laten zich verrassen op Europese wegen, waar de verkeersregels vaak anders zijn dan bij ons. Enkele opmerkelijke regels op een rijtje.

In Frankrijk en Spanje geldt de algemene regel dat de bestuurder van een voertuig altijd direct in staat moet zijn om handelingen uit te voeren die nodig zijn om veilig te kunnen rijden. Je kan dus als bestuurder een boete krijgen als je tijdens het rijden iets eet of drinkt, een sigaret rookt, make-up aanbrengt, iets uit het dashboardkastje pakt of onveilig schoeisel (zoals teenslippers) draagt. In het Verenigd Koninkrijk kunnen bestuurders ook beboet worden wanneer ze hun radio bedienen of er te luide muziek speelt.

In Spanje mag de bestuurder geen apparatuur die de aandacht kan afleiden, zoals een smartphone, tablet of dvd-apparaat, bedienen tijdens het rijden. Hij mag dit ook niet aanraken of programmeren. Daarnaast mag er tijdens het rijden geen apparatuur met een scherm aanwezig zijn binnen het gezichtsveld van de bestuurder, tenzij het gaat om navigatieapparatuur. Die moet wel ingesteld zijn voor je vertrekt.

In de wagen

In Spanje is het verboden om losse spullen in je auto te leggen. Dit komt door het gevaar dat er kan ontstaan tijdens een aanrijding. Wie toch losse spullen in de wagen heeft liggen, riskeert een boete tot honderd euro.

Passagiers die in Spanje meerijden met de voeten op het dashboard, kunnen zich aan een boete tot honderd euro verwachten. Ook in ontbloot bovenlijf of topless rijden is strafbaar.

In Frankrijk is het verboden om te roken in een wagen of camper met een kind onder de 18 jaar. Ook in Engeland en Wales is dit sinds enkele jaren verboden.

Oostenrijk

Wanneer in Oostenrijk het rode en oranje verkeerslicht samen schijnen, moet je je klaar houden op door te rijden. Een knipperend groen licht betekent dat je je moet voorbereiden om te stoppen. Daarnaast is het in Oostenrijk ook veboden om met een motorfiets te rijden wanneer je een rugzak op je borst draagt.

Extra bril

Rijd je in Zwitserland of Spanje rond als brildrager? Voorzie dan een reserve-exemplaar. Het zorgt er niet alleen voor dat je nog kan autorijden als je bril stuk gaat, je vermijdt ook een boete. Ook wie contactlenzen draagt, neemt beter een extra setje lenzen mee.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is het verboden om een gevarendriehoek te gebruiken op de autosnelweg.

De koplampen van een Belgisch voertuig staan afgesteld op de berm. Dit betekent dat ze in het Verenigd Koninkrijk op de andere weghelft schijnen, waardoor ze tegenliggers kunnen verblinden. Aangezien het verblinden van de tegenligger verboden is, wordt bestuurders aangeraden hun koplampen gedeeltelijk af te plakken.

Nog een tip

In Italië is de brandstof duurder. Tank dus nog zeker voordat je de grens oversteekt. Let ook op als je gaat tanken in Italië, want je kunt vaak kiezen tussen een ‘self-service’ pomp en een ‘servito’ (pomp met bediening). De brandstof is tot tien eurocent per liter duurder als je kiest voor een pomp met bediening.

In het Verenigd Koninkrijk staat USDL voor Ultra-Low-Sulfur Diesel (diesel met een zeer laag zwavelgehalte). Derv staat voor Diesel-Engined Road Vehicle en geeft aan dat het gaat om diesel voor weggebruikers, in tegenstelling tot rode diesel voor niet-weggebruikers.