Mesaanval in voorstad Parijs: 2 doden en 1 gewonde

Een man heeft vanmorgen in de Parijse voorstad Trappes zijn moeder en zijn zus doodgestoken en een derde verwondt. Ook de aanvaller is overleden, hij werd doodgeschoten door de politie.

Volgens getuigen zou de man "Allahu akbar" hebben geschreeuwd nadat hij zich in een gebouw had verschanst. Nog iets later kwam hij naar buiten en bedreigde de politie, waarna hij werd doodgeschoten.

De man is in 2016 al veroordeeld voor het verheerlijken van terreur. Toch gaat de politie er op dit moment vanuit dat het om een gezinsdrama gaat. Terreurgroep Islamitische Staat heeft de aanval intussen al opgeëist.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerard Collomb feliciteerde de politie al voor hun "snelle reactie en voorbeeldige mobilisering". Het onderzoek naar de omstandigheden loopt nog volop, zegt Collomb op Twitter.