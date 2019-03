Merkel steunt klimaatprotesten, maar vraagt geduld voor kooluitstap

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft haar steun uitgesproken aan de jongeren die spijbelen om te protesteren tegen het gebrek aan actie tegen de klimaatverandering. Tegelijk heeft ze ook om geduld gevraagd voor de kooluitstap.

"Ik steun heel erg de scholieren die de straten op komen voor klimaatactie en daarvoor strijden", zei ze in haar wekelijkse videopodcast, die zaterdag is gepubliceerd. Merkel steunde weliswaar niet alle eisen van de manifestanten. "Ik weet dat de scholieren enkele zaken sneller willen, zoals het uitfaseren van steenkool", zei ze. "We moeten werkgelegenheid en economische sterkte aan de ene kant in evenwicht houden met de doelstellingen van klimaatbescherming."

Een regeringscommissie ging in januari akkoord dat Duitsland tegen het einde van 2038 zou stoppen met het verbranden van steenkool om energie te produceren. "Dat kan als een heel lange tijd lijken vanuit het perspectief van de scholieren", aldus Merkel. "Maar voor ons zal het heel uitdagend zijn. Daarvoor vraag ik ook om begrip."

Vrijdag kwamen nog drieduizend scholieren de straat op in de havenstad Hamburg. De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg was aanwezig.