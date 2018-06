Merkel krijgt twee weken uitstel

De Duitse bondskanselier Angela Merkel krijgt twee weken de tijd om het migratiebeleid bij te schaven. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU). Seehofer wil vluchtelingen tegenhouden aan de grens, maar daar is de Duitse bondskanselier het niet mee eens.

Seehofer wil vluchtelingen die geregistreerd zijn in een ander EU-land en mensen die elders in Europa al werden afgewezen, tegenhouden aan de Duitse grens. Maar Merkel is het niet eens met de plannen van Seehofer. Ze wil eerst samenzitten met onder andere Griekenland, Italië en Oostenrijk om oplossingen voor de vluchtelingencrisis te zoeken.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Seehofer, gaf Merkel daarom nog twee weken uitstel om haar migratiebeleid aan te passen. De Duitse bondskanselier heeft dat ultimatum aanvaard. De facto begint het terugsturen dan slechts als er op de nakende Europese top geen overeenstemming komt. Die vindt eind deze maand plaats.

Als Merkel haar migratiebeleid niet aanpast en Seehofer zijn plannen toch doordrijft, wordt hij waarschijnlijk ontslagen. De kans is groot dat zijn partij, de CSU, hem dan volgt en ook uit de regering stapt. Merkels regering heeft dan geen meerderheid meer.

