Merkel krijgt klappen bij verkiezingen Hessen

Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Hessen hebben de regerende christendemocraten zondag volgens de eerste prognoses zware klappen gekregen. Of ze nog voldoende stemmen halen voor een voortzetting van de zwart-groene coalitie, blijft ondanks ruime winst voor de Groenen voorlopig onduidelijk. Ook de mee in de coalitie zetelende sociaaldemocraten moesten veel terrein prijsgeven.

Volgens berekeningen van de televisiezenders ARD en ZDF viel de CDU van minister-president Volker Bouffier terug naar 27 tot 28 procent (2013: 38,3). De SPD met topkandidaat Thorsten Schäfer-Gumbel zakte naar 20 procent (30,7). De Groenen met viceminister-president Tarek Al-Wazir behaalden 19,5 tot 20 procent (11,1).