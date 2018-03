Merkel feliciteert Poetin met overwinning

De Duitse Bondskanselier Angela Merkel heeft de Russische president Vladimir Poetin met zijn herverkiezing gefeliciteerd. "Vandaag is het belangrijker dan ooit, om de dialoog met elkaar voort te zetten en de betrekkingen tussen onze landen en volkeren te stimuleren", klonk het.

Merkel is de eerste Europese leider die Poetin feliciteert met zijn overwinning. "Op basis hiervan moeten we ernaar streven belangrijke bilaterale en internationale uitdagingen constructief aan te pakken en duurzame oplossingen te vinden". Merkel wenst Poetin succes bij zijn komende taken.

"Draad niet doorknippen"

“Ik feliciteer u van harte met uw herverkiezing en wens u veel succes bij de taken die voor u liggen”, zei ze nog. Eerder op de dag had de woordvoerder van Merkel, Steffen Seibert, al verklaard “dat we vaak verschillen van mening met Rusland en de huidige politiek van Rusland met betrekking tot Oekraïne en Syrië keuren we af”. Hij voegde er nog aan toe dat "de draad van de dialoog met de Russische leiders niet mag worden doorgeknipt”.

Poetin heeft de presidentsverkiezing in Rusland gisteren met een recordresultaat gewonnen en start nu gesterkt aan een vierde ambtstermijn.