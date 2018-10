Merkel, 'de machtigste vrouw ter wereld': een overzicht

Weinigen hebben de laatste twee decennia zo gewogen op de wereldpolitiek als Angela Merkel. Het Amerikaanse blad Forbes noemt haar de machtigste vrouw ter wereld, en ziet maar twee mannen met nog meer politiek gewicht: Donald Trump en Vladimir Poetin. Merkel, met als bijnaam Das Mädchen, het meisje, groeide nochtans bescheiden op in het communistische Oost-Duitsland, als dochter van een dominee.

Na de val van de Berlijnse Muur ligt het communistische DDR-regime op apegapen. Angela Merkel, een jonge vrouw wordt lid van de christendemocratische CDU en vice-woordvoerster van de laatste DDR-regering

Das Mädchen

Na de Duitse hereniging maakt bondskanselier Kohl haar in 1991 minister in zijn regering. Merkel, domineesdochter en doctor in de wetenschappen, valt op door haar dossierkennis. En als Oost-Duitse spreekt ze vloeiend Russisch. Haar bijnaam: das Mädchen, het meisje.

Eerste vrouwelijke bondskanselier

In 1998 verliest Kohl de verkiezingen. Merkel neemt afstand van haar leermeester en twee jaar later staat ze zelf aan het hoofd van de CDU. Nog drie jaar later, in 2005, wordt ze als eerste vrouw bondskanselier van het machtigste land van Europa.

Machtigste vrouw ter wereld

Vier keer wint Merkels partij en wordt zij bondskanselier. Ook in Europa en daarbuiten groeien haar macht en invloed. Ze wordt de machtigste vrouw ter wereld, die naast de belangrijkste staatshoofden staat. Maar met de nieuwe Amerikaanse president Trump klikt het niet meteen. De sfeer is koel.

“Wir schaffen das”

In 2015, met de vluchtelingencrisis, maakt ze een politieke inschattingsfout, wanneer ze zegt dat Duitsland veel migranten kan opnemen. Ze krijgt daar veel kritiek op en de uitspraak achtervolgt haar nog altijd.

Opvolger?

Nu ze haar afscheid aankondigt, begint de strijd voor haar opvolging. In december als partijvoorzitter van de CDU, en binnen drie jaar misschien als de volgende bondskanselier.