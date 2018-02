Merkel belooft tot het einde door te gaan

Angela Merkel heeft de intentie om de komende vier jaar aan de macht te blijven als bondskanselier van Duitsland. Dat heeft ze vanavond laten weten tijdens een interview op de zender ZDF. Binnen haar eigen partij is er momenteel veel kritiek over de nieuwe regering.

De verkiezingen in Duitsland dateren al van september, maar de regeringsvorming verliep erg moeizaam. Na lange onderhandelingen bereikten de partijen CDU, CSU en SPD pas deze week een akkoord over de regeringscoalitie. Maar de partij van Merkel, CDU, is niet tevreden. De partij offert de post van financiën op aan de sociaaldemocraten van SPD. Ook de ministerpost van Binnenlandse Zaken gaat naar de Beierse zusterpartij CSU.

Veel van Merkels partijleden roepen dan ook op tot haar ontslag. "Ik ben het soort mens dat haar gegeven woord respecteert", zei Merkel in een interview met de Duitse openbare omroep ZDF. "Ik heb me tegenover de bevolking geëngageerd voor vier jaar en ik wil dat respecteren."

De huidige en toekomstige bondskanselier weigert ook te geloven dat haar macht, na twaalf jaar bewind, aan het afnemen is. "Nee, ik heb niet die indruk."