Melania Trump steunt studenten bij wapenprotest

De Amerikaanse First Lady Melania Trump heeft de studenten die vragen om een strengere wapenwetgeving, verdedigd. Tijdens een gesprek met de echtgenotes van de Amerikaanse gouverneurs vroeg ze even stil te staan bij de schietpartij in Florida waarbij zeventien mensen het leven lieten.

“Ik voel me aangemoedigd als ik zie dat kinderen in het hele land hun stem gebruiken om te praten en te trachten iets te veranderen. Ze zijn onze toekomst en verdienen een stem”, zei Melania tijdens een bijeenkomst van de echtgenotes van Amerikaanse gouverneurs.

Tragedie

Melania vroeg een “moment om na te denken over de verschrikkelijke schietpartij” in Florida. Bij die schietpartij vielen zeventien doden. "Als moeder kan ik me niet voorstellen welk soort verdriet een tragedie als deze veroorzaakt", zei ze. Het was meteen de eerste reactie die de First Lady gaf sinds de schietpartij van 14 februari, die zorgde voor een nieuw debat rond de wapenwetgeving in de Verenigde Staten.

Waarden

Ze vroeg ook aan de echtgenotes van de gouverneurs om de kinderen in hun respectievelijke staten aan te moedigen waarden zoals “moed, vriendelijkheid, medeleven en respect” aan te leren.

“Mijn doel is om het meest waardevolle deel van onze samenleving en van onze toekomst, onze kinderen, te beschermen”, zei ze.