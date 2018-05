Melania Trump geopereerd aan nier

De Amerikaanse first lady Melania Trump heeft vandaag een nieroperatie ondergaan. Het probleem was goedaardig maar vereiste een medische ingreep.

De 47-jarige Melania werd met succes geopereerd en zal de rest van de week in het ziekenhuis moeten blijven voor verzorging, zo laat haar communicatiedirecteur Stephanie Grisham weten.

De Amerikaanse first lady, die volgende maand haar 48ste verjaardag viert, werd vanmorgen opgenomen in het Walter Reed National Military Medical Center vlakbij Washington waar wel vaker presidenten en first ladies hun gezondheid laten checken. "De ingreep verliep succesvol en zonder complicaties", laat Grisham nog weten.