Melania terug thuis na operatie

Melania Trump is teruggekeerd naar het Witte Huis na een ingreep aan de nieren. De Amerikaanse First Lady heeft vijf dagen in het ziekenhuis doorgebracht.

De 48-jarige presidentsvrouw bracht de voorbije dagen door in het Walter Reed Medical Center in Bethesda, Maryland. Ze onderging er een heelkundige ingreep aan de nieren. "Ze rust nu goed uit en heeft een goede moraal", zo zegt de woordvoerster van de First Lady. Ze bedankte ook de duizenden mensen die haar de voorbije dagen een bericht hebben gestuurd.

