Melania opnieuw beschuldigd van plagiaat

De Amerikaanse first lady Melania Trump wordt opnieuw beschuldigd van plagiaat. Melania stelde haar eigen project ‘Be Best’ voor, een campagne die zich toespits op de online veiligheid van kinderen. Alleen lijkt die brochure verdacht veel op een publicatie die de regering van president Barack Obama vier jaar geleden uitbracht.

Melania stelde haar project voor in de Rose Garden van het Witte Huis. De brochure spitst zich toe op de veiligheid van kinderen op het internet. Het is haar eerste grote project sinds haar man Donald Trump aan de macht is.

Alleen oogst dat nieuwe project meteen veel kritiek. De brochure ‘Talking with Kids about Being Online’ dat Melania nu samen met de Federale Handelscommissie uitbrengt, lijkt namelijk bijzonder veel op een publicatie die vier jaar geleden onder Barack Obama door diezelfde commissie werd uitgebracht onder nagenoeg dezelfde titel ‘Net Cetera – Chatting with Kids About Being Online’.

Zo gelijken de covers van de brochures erg op elkaar en zou enkel de inleiding zijn aangepast. De overeenkomsten deden op sociale media deden dan ook al snel de ronde.

(Lees verder onder de tweet)

Except for a couple of other minor changes, this page is literally the only section that's partially revised. (New one on the left, old one on the right) pic.twitter.com/UJGNzznhcz — The Rude Pundit (@rudepundit) 7 mei 2018

Tekst aangepast

Het Witte Huis heeft intussen de tekst op de website aangepast. Aanvankelijk stond er geschreven dat de brochure gemaakt was door “de first lady Melania Trump en de Federale Handelscommissie”. Later werd dit aangepast naar “een brochure van de Federale Handelscommissie, gepromoot door first lady Melania Trump”.

In 2016 werd Melania Trump ook beschuldigd van plagiaat, toen ze een toespraak hield voor de Republikeinse Nationale Conventie. Hele stukken van de speech waren overgenomen uit een toespraak van toenmalig first lady Michelle Obama.

Bekijk ook: