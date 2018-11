Melania na kerstboomverwijten: "Iedereen welkom, ze zijn fantastisch"

First Lady Melania heeft zich verdedigd na de kerstboomverwijten eerder deze week. Critici vinden dat haar bos van rode kerstbomen in het Witte Huis er griezelig uitziet en linken de bomen zelfs aan de horrorfilm. Melania vindt zelf dat ze er "fantastisch" uitzien en dat iedereen een andere smaak heeft in de 21e eeuw.

Melania Trump nodigde de Amerikanen ook uit om de bomen te komen bekijken want "in het echt zijn ze nog mooier". Melania zei ook nog dat iedereen van harte welkom is in het Witte Huis, het huis van de mensen.

Lees ook: