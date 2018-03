Meisje sterft aan gevolgen schietpartij

Een leerlinge die zwaargewond werd na een schietpartij in een school in de Amerikaanse staat Washington, is aan haar verwondingen overleden. Dat brengt het dodentol van de schietpartij van afgelopen dinsdag op twee, want ook de schutter overleed nadat hij werd neergeschoten door een agent.

“Jaelynn Rose Willey is overleden, omringd door haar familie”, laat een woordvoerder van de lokale sheriff weten. Het zestienjarige meisje werd in het hoofd geraakt door een kogel die medeleerling Austin Rollins op haar afvuurde. Vandaag laat de familie weten dat het meisje hersendood was en besloten werd om de machines die haar in leven hielden, uit te schakelen.

Relatie beëindigd

De zeventienjarige Austin Rollins verwondde eerst nog een andere leerling vooraleer hij werd neergeschoten door een agent. Hij overleed later in het ziekenhuis. Volgens de politie kon de jongen niet verkroppen dat Jaelynn kort voordien een einde had gemaakt aan hun relatie.

De school telt zowat 1.600 leerlingen tussen veertien en achttien jaar oud. Great Mills ligt op zowat anderhalf uur autorijden ten zuidoosten van de Amerikaanse hoofdstad Washington.

