Meisje ontsnapt na 3 maanden uit handen ontvoerder, verdachte opgepakt

Het vermiste Amerikaanse tienermeisje Jayme Closs is gisteren ontsnapt uit een huisje in Wisconsin. Daar zou ze drie maanden zijn vastgehouden door haar ontvoerder Thomas Patterson. Dat zegt de Amerikaanse politie op een persconferentie.

De 13-jarige Jayme werd gisterennamiddag gevonden door een vrouw die met haar hond aan het wandelen was. Na beschrijvingen van Jayme heeft de politie kort daarna een voertuig gevonden en arresteerde Patterson.

De 21-jarige verdachte heeft geen strafblad en is werkloos. Hij wordt nu verdacht van dubbele moord en ontvoering van een minderjarige.

Wat is er gebeurd?

Op 15 oktober werden de ouders van Jayme dood teruggevonden. De tiener verdween, maar was zeker thuis op het moment van de feiten.

88 dagen later kon ze dus zelf ontsnappen en raakt er meer en meer geweten over wat er met haar is gebeurd. De vrouw die haar vond bracht haar naar het dichtsbijzijnde huis met de woorden: "Bel 911 (de alarmcentrale nvdr.), dit is Jayme Closs."

Jayme werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert in goede gezondheid.