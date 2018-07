Meisje (4) sterft na val op springkasteel

Een jong meisje (4) is om het leven gekomen bij een bijzonder tragisch ongeval in de Britse kustplaats Great Yarmouth, Norfolk. Het kind was aan het spelen op een springkasteel toen dat plots explodeerde.

Het incident vond plaats op het strand Gorleston-on-Sea in het Britse kustplaatsje Great Yarmouth, in het oosten van het land. Het was er op dat moment al bijzonder druk en er stonden twee springkastelen opgesteld.

Ooggetuigen meldden aan Britse media dat het meisje “20 voet (zes meter, red.) in de lucht werd gekatapulteerd” toen een van de luchtkastelen waarop ze sprong ontplofte. Het was op dat moment amper 21 graden warm. Of die warmte de oorzaak is, is nog niet bekend.