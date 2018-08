Een 3-jarig meisje is deze middag verdronken in het vakantiepark Duinrell in het Nederlandse Wassenaar. De politie en de brandweer waren een grote zoektocht begonnen nadat het kind als vermist was opgegeven.

Omdat er veel water is in het gebied, ging de brandweer direct met enkele duikteams zoeken. Een zoekteam van de politie deed ook mee. Na enige tijd werd het kind gevonden in een sloot. Ondanks levensreddende handelingen overleed ze ter plaatse, meldt de politie.

Foto: archief