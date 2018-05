Meghans vader mist dan toch trouw

Thomas Markle lijkt definitief niet naar de bruiloft van zijn dochter Meghan en prins Harry te gaan. De vader van de bruid heeft TMZ laten weten dat hij vanochtend lokale tijd onder het mes moet vanwege hartproblemen. Eerder berichtte de site nog dat Meghan haar vader gesmeekt zou hebben om toch te komen, nadat hij eerder "uit schaamte" besloten had niet te gaan.

Meghans vader wordt vandaag geopereerd. Hij werd vorige week getroffen door een hartaanval en had maandag weer last van pijn op zijn borst. De kans dat hij naar het Verenigd Koninkrijk af kan reizen voor de trouwerij, die zaterdag plaatsvindt, lijkt daardoor klein. Gisteren bleek, na verschillende onderzoeken in het ziekenhuis, dat de hartaanval ‘significante schade’ heeft aangericht en dat Thomas Markle onder het mes moet.

“Ik moet er niet aan denken een historisch moment te missen”, zei vader Markle eerder tegen TMZ. De gedachte dat hij Meghan niet naar het altaar kan brengen, noemde hij eveneens verschrikkelijk. Toch lijkt het erop dat vaderlief de bruiloft van zijn dochter zal missen omdat hij niet in staat zal zijn om naar het Verenigd Koninkrijk te vliegen.

Gesmeekt

Meghan zou haar vader maandag hebben gesmeekt toch op haar bruiloft te komen. Een paar uur nadat duidelijk werd dat vader Markle zich door paparazzi liet betalen voor ‘exclusieve’ foto’s, liet hij TMZ weten “uit schaamte” niet naar Windsor af te reizen voor het huwelijk.

Hij zou, net als Meghans moeder Doria, deze week naar het Verenigd Koninkrijk vliegen. Voorafgaand aan de huwelijksdag stonden ontmoetingen met verschillende leden van de Britse koninklijke familie, onder wie koningin Elizabeth, gepland.

Meghan liet haar vader weten dat zij en Harry hem niets verwijten. Het stel vroeg maandagavond om “begrip en respect” voor Thomas “in deze moeilijke situatie”.

