Meghan verschijnt in adembenemende jurk

Het grote moment is aangebroken: Meghan Markle (36) verschijnt in haar bruidsjurk. De hertoging van Sussex draagt een witte trouwjurk, zoals de traditie het betaamt. De trouwjurk is ontworpen door de Britse Clare Waight Keller. Zij werd vorig jaar de eerste vrouwelijke artistieke directeur van het Franse modehuis Givenchy.

Meghan Markle arriveert aan St. George’s Chapel in een oldtimer en draagt een witte trouwjurk met bedekte schouders en lange mouwen. Verder draagt ze met diamanten bezette tiara met een mooie sluier, afgewerkt met kant. De tiara werd nog gedragen door Queen Mary in 1893. De jurk is sober met een niet al te lange sleep en doet de bruid stralen.

Er werd maandenlang volop gespeculeerd over de bruidsjurk. Verschillende Britse media waren ervan overtuigd dat ze een jurk van het Britse modehuis Ralph & Russo zou dragen. Het duo maakte ook al de jurk waarin ze poseerde voor haar verlovingsfoto’s en Prins Harry werd vorige maand gespot toen hij het hoofdkantoor van het merk uitliep.

Statement

De bruidsjurk is ontzettend belangrijk want daarmee maakt de bruid een statement. Ze moet elegant en gesofisticeerd zijn, maar ze mag de jurk van schoonzus Kate Middleton (36) niet overstijgen. Daar lijkt Meghan zeker in geslaagd.

